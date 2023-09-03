أحمد سعد يستعد لحفل غنائي في الكويت الشهر الجاري

أعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استعداده لإقامة حفل غنائي في الكويت الشهر الجاري.

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي وعلق عليه: «جمهور الكويت الغالي مستنيكم بكل حب وحماس يوم الجمعة 22 سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الأرينا».

أغنيتة دب دب لأحمد سعد

وطرح أحمد سعد مؤخرا أغنية دب دب التي حققت مشاهدات عالية على اليوتيوب، وتقول كلماتها: «أنا طالع وماليش سقف والواحد مني بـ ألف مش عارفين يعملوا زي ومني بيضربوا كف في كف…لما ادخل اخش بقلب لما اجي بيخدوا الجنب…خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل علي ارض بالدب دب دب دب…انا ماشي و مبوقفش».