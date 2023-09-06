هدية مجانية حيوان أليف لكل أسرة في تايوان.. اقتراح جديد لحل الأزمة السكانية

قدم الملياردير التايواني، تيري جو، الذي دخل السباق الرئاسي كمرشح مستقل الأسبوع الماضي، اقتراحا لزيادة معدل المواليد المنخفض بالبلاد، بتوزيع حيوانات أليفة كهدايا مجانية لأي زوجين لديهما طفل، إذ ثبت أن رؤيته لحل الأزمة الديموغرافية في الجزيرة يمكن حلها من خلال منح الآباء والأمهات الحوامل والأزواج الجدد قطة أو كلب، وفقًا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

عزوف الكثير من الأزواج عن الإنجاب

إعلان تيري جو، مؤسس شركة فوكسكون الموردة لشركة أبل، لاقتراحه يرجع إلى محاولته لتقديم حلا لأبرز المشكلات التي تعاني منها تايوان بالمرحلة الراهنة، وهي انخفاض عدد المواليد بصورة غير مسبوقة، فجزيرة تايوان لا تزال تحتل موقعها كإحدى أبرز الدول الأقل بمعدلات المواليد في العالم، نتيجة عزوف الكثير من الأزواج عن الإنجاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبات رعاية الأطفال، ما وصفه الخبراء بأنه تهديد صريح للاقتصاد وللدفاع العسكري في تايوان، خاصة بعد ارتفاع معدلات الشيخوخة بصورة كبيرة بالبلاد، حسبما أكدت الصحيفة البريطانية.

اعتبر تيري جو، أن اقتراحه الذي أعلنه للحاضرين خلال بداية حملته الانتخابية بمعبد تابيه ستحفز الأزواج الجدد على الإنجاب، بعد أن أشارت التقارير الصادرة مؤخرًا إلى أن الأزواج يفضلون تربية الحيوانات الأليفة على تربية الأطفال، ما دفع المرشح الرئاسي لتقديم اقتراحه لتشجيعهم على القيام بالأمرين معًا.

تربية حيوان أليف أو مساعدة على التبني

وقال تيري جو بتصريحات لتليفزيون فورموزا: «أنجب طفلاً وسأسمح لك بتربية حيوان أليف آخر قطة أو كلب، أما في حال أنجبت اثنين، سأدعك تتبنى اثنين آخرين من الحيوانات الأليفة»، مشيرًا إلى أن الحصول على حيوان أليف في تايوان لا يتطلب الحصول على إذن من الحكومة، وأنه عند زيارته مؤخرًا مأوى للحيوانات، شعر أن اقتراحه يمكنه حل المشكلتين معًا.

وتساءل الملياردير التايواني والرئيس المحتمل لتايوان أمام حملته الانتخابية والصحفيين، والذي يعتقد محللون سياسيون أن دخوله يهدد بمزيد من الانقسام في الأصوات غير المنضمة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، عن من سيهتم بأصدقائنا من ذوي الفراء إذا لم يكن هناك مواليد الآن يصبحون من الكبار بالمستقبل؟، غير أن موجة كبيرة من الانتقادات قد طالت اقتراح المرشح الرئاسي من بعض السياسيين الحكوميين وجماعات رعاية الحيوان، ما دفع تيري جو للإفصاح عن محاولاته السابقة بالأمر، والتي تضمنت اقترح تقديم إعانات حكومية لتكاليف تربية الأطفال حتى سن السادسة، لكن ذلك لم ينفذ.