أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-9-2023.. اعرف الكيلو بكام

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 06-9-2023 استقرارا في الأسواق ببداية التداولات في بورصة الدواجن والأسواق، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء للكيلو 57 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 65 و67 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم 112 جنيها، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 95 و98 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 105 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 130 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أسعار البيض

واستقرت أسعار البيض في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، حيث سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 115 جنيها، تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 120 وحتى 130 جنيها للكرتونة.

اما البيض الأحمر فسجل سعره في بورصة البيض 117 جنيها، ليباع في المحلات بـ125 و130 جنيها للكرتونة.