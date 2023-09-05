«الثروة الداجنة»: انخفاض أسعار الدواجن بداية من الأسبوع المقبل

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، إنّ الفترة المقبلة تشهد انخفاض أسعار الدواجن، مضيفا أن الأسعار في الوقت الحالي مستقرة.

تراجع أسعار الدواجن

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن الحية خلال الفترة المقبلة، بعد استقراراها في الفترة الحالية، وذلك نتيجة لانخفاض الطلب وانخفاض أسعار الأعلاف.

وأوضح أن الأسعار في الوقت الحالي مستقرة، نظرا لاستقرار الطلب مع توفر المعروض، لافتا إلى أنه يتم بيع الدواجن للمستهلكين بـ 65 جنيها لكيلو للدواجن البيضاء.

شعبة الثروة الداجنة: كيلو الفراخ بـ 55 جنيه

لفت رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أن اسعار الدواجن ستنخفض في المزارع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بداية الأسبوع المقبل، موضحا أن السعر سيتراوح بين 55 و 60 جنيه للكيلو، لتباع باسعار تتراوح بين 60 و65 جنيه في المحلات بدلا من 70 في الوقت الحالي.

وأكد على أن هذا السعر مناسب للمستهلك والمنتج الصغير في نفس الوقت، فهو سعر مناسب للإنتاج وتكاليفه ومتطلبات التحصينات والأعلاف، موضحا أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضا بسبب انخفاض الأعلاف مع زيادة الإفراجات الجمركية.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-9-2023 ثباتًا في الأسواق والمحال التجارية، عند نحو 64 إلى 65 جنيها للمستهلك، بحسب البورصة العامة للدواجن.