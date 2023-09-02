بعد تراجع الأعلاف.. اتحاد الدواجن يكشف مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

كشف حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن انخفاض أسعار الفراخ في الوقت الحالي، يأتي نتيجة تراجع أسعار خامات الأعلاف قرب معدلاتها الطبيعية.

إبراهيم: انخفاض سعر طن الذرة من 20 ألف إلى 12.5 ألف جنيهاً

وتابع «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن سعر طن الذرة انخفض من 20 ألف إلى 12 ألف و500 جنيه، بينما انخفض الصويا من 43 ألف إلى 26 ألف جنيه.

استقرار أسعار الفراخ والبيض

وأكد أن أسعار الفراخ ستظل ثابتة على معدلاتها الحالية، عند 65 جنيها للكيلو في السوق، و4.5 جنيهات للبيضة، واعتبر أن هذه الأسعار مناسبة لارتفاع تكلفة إنتاج الفراخ محلياً وعالمياً.