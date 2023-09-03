أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-9-2023 في الأسواق.. البانيه بـ175 جنيها

تسجل أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-9-2023 في الأسواق هدوءا ملحوظًا، ولم يطرأ على الأسعار أي تغيراً منذ أمس السبت في ظل استمرار إقبال المواطنين على الشراء وذلك وفقاً للبورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-9-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

سعر الدجاج الأبيض اليوم

- يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض في المزرعة ما بين 58 و59 جنيهًا والتنفيذ الفعلي ما بين 64 و66 جنيهًا.

- يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم الأحد داخل المزرعة 100 جنيه وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 112 جنيهًا.

أسعار الدواجن

- فيما يتراوح سعر الدجاج الساسو ما بين 95 و98 جنيهًا أرض مزرعة وتصل للمستهلك ما بين 105 و115 جنيهًا.

- كما يبلغ سعر الدجاج الأمهات اليوم في المزرعة 62 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 70 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

- وبالنسبة لسعر كيلو البانيه يتراوح في الأسواق المصرية ما بين 175 و180 جنيهًا.

- وعن سعر كيلو الشيش طاووق يتراوح ما بين 170 و175 جنيهًا.