تداول 658 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 658 شاحنة و159 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 351 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 59 شاحنة و59 سيارة.

استقبال السفينة «PATAGOINA»

ووفق بيان إعلامي صادر عن هيئة مواني البحر الأحمر، فيستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «PATAGOINA» وعلى متنها 32 ألف طن المونيوم قادمة من استراليا والسفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2875 طن بضائع و225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي أيلة، سينا وبريدج وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1465 راكبا بموانيها.