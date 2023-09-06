جامعة المنوفية تفوز بمسابقة رالي مصر في العلمين الجديدة

شارك فريقان من جامعة المنوفية بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بمدينة العلمين، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برعاية من البنك الأهلي المصري وأكاديمية البحث العلمي المصرية وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والعديد من الهيئات والمؤسسات الراعية.

الجوائز المالية لجامعة المنوفية في مسابقة ريادة الأعمال

وحصد الفريقان جوائز تقدر بـ25000 جنيه؛ إذ استطاع فريق Eco Plastic ويمثله الطالب زياد محمد فؤاد زيد من كلية الهندسة الإلكترونية الفوز بجائزة تقدر بـ 10 آلاف جنيه، وفاز فريق NaturMagic بمثله الطالبة سلمى محمد المعاذ والطالب أحمد عبدالعزيز عبدالباسط بجائزة تقدر بـ15 ألف جنيه.

رئيس الجامعة يهنئ الفرق الفائزة في المسابقة

وهنأ الدكتور أحمد فرح القاصد رئيس جامعة المنوفية، الفرق الفائزة، متمنيا لهم التوفيق ولكل الطلاب في رفع راية الجامعة، جاءت مشاركة الفريقين برعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وتحت إشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإشراف تنفيذي ميرفت عرفة مديرة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، والدكتور فتح الله الشوره مشرف وفد الجامعة، ومصطفى عز الرجال مسؤول النشاط وكل مشرفي النشاط العلمي والتكنولوجي.