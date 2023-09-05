زيارة ميدانية لطلاب جامعة المنوفية لمشروعات حياة كريمة في مركز أشمون

استقبل خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، صباح اليوم، الدكتورة أمل غنيم منسق عام مؤسسة حياه كريمة بالمنوفية، وعددا كبيرا من الشباب وطلاب وخريجي الجامعات، في جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بقرية «شما».

متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز أشمون

وخلال الجولة الميدانية بقرية «شما» تم تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالقرية، ومنها مجمع الخدمات الحكومية، ومدرسة الشهيد سامح محمد طاحون الابتدائية، ومركز طب الأسرة، ومركز شباب «شما».

وأكد رئيس مدينة أشمون، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالمبادرة لرفع كفاءة البنية التحتية للقرى لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للريف المصري، وأن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وإطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتين أن الجامعات شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بعدد من القوافل الشاملة للعديد من القرى المصرية إنطلاقًا من دورها ومسؤوليتها في المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي تلك القرى.

إنجاز مشروعات حياة كريمة على أرض الواقع

وفي نهاية الزيارة، عبر الشباب وطلاب الجامعة عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الاهتمام غير المسبوق بالقرى المصرية.