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قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مخيم جنين بعد اعتقالها أحد الأسرى

كتب:

هانى حسن
10:41 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي- صورة أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي- صورة أرشيفية

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، بعد اعتقالها أحد الأسرى، حيث شهدت عملية الاقتحام اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» ولاء السلامين من رام الله، بأنّ قوات الاحتلال بدأت تنسحب من مخيم جنين بعد اعتقالها أحد الأسرى المحررين.

وذكرت أنّ عملية جيش الاحتلال في جنين استهدفت اعتقال فلسطينيين مطلوبين، وأشارت إلى أنّ القوات داهمت شقة سكنية داخل عمارة على أطراف المخيم. 

ودوّت صفارات الإنذار في المخيم للتحذير من تسلل قوات الاحتلال خصوصًا عقب اكتشاف أمرها، فيما أرسلت قوات الاحتلال آليات عسكرية مصفحة لمساندة القوة الخاصة. 

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بقلم هانى حسن