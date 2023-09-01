«القومي للمرأة» ينظم دورة إعداد مدربين ضمن الإرشاد الأسري والتنشئة

نظم المجلس القومي للمرأة، دورة إعداد مدربين ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، في إطار المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

دورات تأهيل المقبلين على الزواج

وأوضح القومي للمرأة، أن الدورة تستمر خلال الفترة من 29 إلى 31 اغسطس 2023 بمحافظة المنيا بمركز أبو قرقاص ومركز ملوي ومركز مغاغة، بتنفيذ 18 ندوة على مدار ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن التدريب يستهدف عدد من المتدربين والمتدربات من المحافظات المختلفة، بهدف تأهيلهم للمشاركة بالحملات التوعوية والأنشطة المختلفة، مثال الندوات ومعسكرات التنشئة المتوازنة، ودورات المقبلين على الزواج.

وأكد المجلس أن ذلك يأتي من خلال تطوير قدراتهم في عدد من الموضوعات، مثل مشورة ما قبل الزواج.. التغذية والرضاعة الطبيعة والنمو والتطور والدمج والإعاقة والتربية الإيجابية.

تدريب 145 ألف أسرة في المرحلة الأولى

ومن الجدير بالذكر، أن التدريب الحالي يعد التعاون الثالث بين المجلس والجمعية، في إعداد شبكة من المدربين والمتدربات التابعين لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، الذي نجح للوصول إلى عدد 145 ألف أسرة خلال مرحلتة الأولى والثانية، في إطار المحور التوعوي والثقافي من المشروع القومي للأسرة المصرية.