فتح باب التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023.. اعرف الخطوات والتفاصيل

فتح الأزهر الشريف، باب التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2024-2023 ووضع قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من من الضوابط مع باب التحويل بين المعاهد الازهرية 2023، على أن يبدأ التحويل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية

وجاءت ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2024-2023، أن يذهب ولي الأمر بالذهاب للمعهد المراد التحويل إليه لمعرفة عدم وجود مكان من عدمه، على أن يتوجه ولي الأمر ومعه شهادة الميلاد إلى المعهد المقيد به نجله للحصول على الرقم السري، على أن يتم الدخول وملء البيانات من خلال هذا الرابط.

باب التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

ومع فتح باب التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023، يمكن لولي الأمر بعد التأكّد من كل الموافقات بطبع الطلب نسختين، في حالة قبول الطلب يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد، والذهاب إلى المعهد يسلم نسخة من الطلب ويتسلم الملف بعد التوقيع على إقرار بالاستلام ويأخذ النسخة الثانية من الطلب معه للمعهد الجديد.