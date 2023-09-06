حقيقة صلح أحمد سعد مع زوجته علياء بسيوني بعد ظهورها في فيديو لإحدى حفلاته

فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره بفيديو جديد من كواليس إحدى حفلاته التي ظهرت فيه طليقته علياء بسيوني، حتى ظن البعض أنَّ المياه عادت لمجاريها بين الثنائي، بعدما ظهرت في الفيديو، وهو يغني لها «أنا بين إيديكي».

أحمد سعد ينشر فيديو من حفله مع طليقته

وبالبحث عن الفيديو الذي ظهر فيه الفنان أحمد سعد خلال حفل مع طليقته علياء بسيوني، تبين أنَّ فيديو الحفل بتاريخ 18 أغسطس في بورسعيد، إذ ظهر معه نجل وقدمه للجمهور ورقص معه على أنغام أحدث أغانيه «دب دب»، وسط تفاعل كبير من الحضور، بالإضافة إلى حضور طليقته.

أحمد سعد ينفصل عن علياء بسيوني

وقد سبق وأعلنت علياء بسيوني، الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، خبر الانفصال والطلاق، بعد زواج دام نحو 3 أعوام، إذ فاجأت جمهوره ومحبيه بالخبر، متحدثةً عن الأسباب التي دفعتها نحو ذلك ، وتوالت التعليقات من الجمهور متمنين أن يعود الثنائي لبعضهما البعض من جديد.