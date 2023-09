إعلان سبب وفاة المذيع الأمريكي بوب باركر بعد أيام من رحيله.. «غير متوقع»

بعد أيام من إعلان وفاة بوب باركر، ضمن أشهر مقدمي برنامج الألعاب التلفزيونية بالعال، خرج تقرير تلفزيوني يكشف عن سبب رحيله والذي جاء نتيجة مرض الزهايمر، حسبما ذكر موقع تي إم زي الأمريكي، والذي حصلت على صورة لشهادة وفاة المذيع الأمريكي، أيقونة برامج المسابقات بالولايات المتحدة والعالم، المتوفى عن عمر يناهز الـ 99 عامًا.

وقدم «باركر» برنامج The Price Is Right على قناة CBS، حيث صنف ضمن أطول برنامج ألعابا في تاريخ تلفزيون أمريكا الشمالية، من عام 1972 إلى عام 2007، كما قدم برنامج Truth or Consequences من عام 1956 إلى عام 1975، ولمعرفة تفاصيل القصة من هنـــــــا.