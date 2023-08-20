مذيع العرب لـ«ملعب الفن»: فنانون عالميون يتمنون المشاركة بأعمالهم في مصر

قال الإعلامي عاطف كامل، مذيع العرب في الولايات المتحدة، إن كثيرا من الفنانين حول العالم، يتمنون المشاركة في المهرجانات الفنية بمصر، مضيفًا أنه عاد لمصر مؤخرا، خاصة وأنه من أبناء محافظة المنيا، الذين حققوا نجاحات كبيرة في الخارج.

مشرف فني بأحد المدارس في رمسيس

وأوضح «كامل»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار، على راديو «أون سبورت اف ام»، أنه كان مشرفا فنيا في إحدى المدارس بمنطقة رمسيس، وكان لديه طلاب كثيرين من أبناء الفنانين والشخصيات العامة، وكان من بينهم رامي إمام، نجل الفنان القدير عادل إمام، والمنتج جمال مروان، وأبناء المنتج محمد حسيب، والفنان محمد الشقانقيري، وغيرهم من أبناء الوزراء والمسؤولين.

الأسرة والنشأة

وتابع «أفتخر بإني صعيدي، ومبادئ الصعيد جميلة وكلها تصميم وإرادة، ووالدي توفى منذ الصغر ووالدتي كانت ناظرة مدرسة، وبعد التحاقي بمعهد الفنون المسرحية، عملت مع شركة أمريكية لمساعدة الأطفال، والترفيه عن ذوي الهمم، وكانت الشركة تصنع قصصا تناسب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة».