"بعد فوات الأوان! العديد من جيل الألفية يجهل أحداث 9/11"، عنوان الفيديو الذي نشره "اليوتيوبر" الأمريكي مارك دايس في الذكرى الثامنة عشر للأحداث المعروفة بـهجمات 11 سبتمبر، ويظهر فيه شباب صغار يجهلون المعلومات الرئيسية عن ذلك الحادث.

"القاعدة" هو التنظيم الذي كان أسامة بن لادن مسؤول عنه، وهو إجابة لسؤال جهلها الشباب الأمريكي الذين قابلهم، وتوالت أسئلته لأخرين عن اسم المسؤول عن الهجمات لتتعدد الإجابات ما بين نسيان الأمر أو الاعتقاد بشخص آخر، وفي الإجابة على هذا السؤال قال شخصين "لا أتذكر بالتحديد"، وآخر قال "صدام حسين" ليخبره المذيع بأن الإجابة خاطئة، وهي نفس الإجابة التي قالها شاب آخر.

"ما هو تاريخ الهجمات؟"، السؤال الثالث الذي ألقاه مارك دايس، المنتمي للحزب الجمهوري، على شباب قابلهم ليقول أحدهم "2003" وردّ مارك بأن الإجابة خاطئة، وحضرت "العراق" في إجابة آخرين ردًا على سؤال "ما هي أكثر الدول مسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر؟"، و"ما هي الدول المسؤولة عن العملية؟"، لتكون إجابتهم خاطئة أيضًا، وأما عن نتائج 11 سبتمبر لم يجدوا ردودًا غير أن أشخاص كثيرة أصبحوا خائفين.

هجمات 11 سبتمبر، وقعت عام 2001، وتبناها تنظيم "القاعدة"، وتمثلت في اختطاف 19 رجلًا لـ4 طائرات تجارية أمريكية مُحملة بالوقود كانت متجهة إلى وجهات على الساحل الغربي، وتمكنت اثنتان منها من الاصطدام ببرجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن، ما تسبب في مقتل نحو 2974 شخصا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين.

الاندهاش والحزن، سمة أغلب ردود الأفعال على الفيديو الذي نشره مارك دايس، حيث اعتبر البعض أن تلك الإجابات تعبر عن واقع "مخزٍ" وألقت اللوم على القنوات الرئيسية الي لا تتبث أي شيء في تلك الذكرى، وأخرى أقرت أنها كانت في الثامنة عشر من عمرها حينما حدث ذلك ولم تعد تتذكر التفاصيل بوضوح، وثالثة عبرت عن عدم دهشتها مما رأته وسمعته لكونها صادفت طلابًا، في أثناء تدريسها في الجامعة، لا يعلمون شيئًا عن هجمات 11 سبتمبر وأخبروها بأن معلميهم كان يوقولون لهم أن مناقشة هذا الأمر شيء سابق لأوانه.