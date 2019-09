"بعد فوات الأوان! العديد من جيل الألفية يجهل أحداث 9/11"، عنوان الفيديو الذي نشره "اليوتيوبر" الأمريكي مارك دايس في الذكرى الثامنة عشر للأحداث المعروفة بـهجمات 11 سبتمبر، ويظهر فيه شباب صغار يجهلون المعلومات الرئيسية عن ذلك الحادث.

"القاعدة" هو التنظيم الذي كان أسامة بن لادن مسؤول عنه، وهو إجابة لسؤال جهلها الشباب الأمريكي الذين قابلهم، وتوالت أسئلته لأخرين عن اسم المسؤول عن الهجمات لتتعدد الإجابات ما بين نسيان الأمر أو الاعتقاد بشخص آخر، وفي الإجابة على هذا السؤال قال شخصين "لا أتذكر بالتحديد"، وآخر قال "صدام حسين" ليخبره المذيع بأن الإجابة خاطئة، وهي نفس الإجابة التي قالها شاب آخر.

