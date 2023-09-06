لو عاوز ابنك يتعلم البرمجة.. خطوات التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية

فتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باب التسجيل للدفعة الثانية 23/ 24 من مبادرة أشبال مصر الرقمية التي تستهدف إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، ليصبح مؤهلا لمجتمع مصر الرقمية.

وأشارت وزارة الاتصالات إلى أنه هناك بعض الخطوات يجب أن يتبعها الطالب الراغب في التقدم للمبادرة من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، والضغط هنا: https://deci.gov.eg

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل:

خطوات لتسجيل للدفعة الثانية لمبادرة أشبال مصر الرقمية

1. يجب على المتقدمين تجهيز نسخ إلكترونية من الملفات المطلوبة، والموضحة في القسم الأخير من استمارة البيانات الالكترونية والتي سيطلب ارفاقها عند التسجيل.

2. يجب على جميع المتقدمين التأكد من حصولهم علي الحساب المدرسي الموحد التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال تفعيلهم لهذا الحساب عبر الرابط الرسمي https://office365.emis.gov.eg/

ويستثنى من هذه الخطوات طلاب المدارس الأزهرية.

3. الدخول على صفحة إنشاء حساب جديد من القائمة الرئيسية (التسجيل) أو من الصفحة الرئيسية نفسها.

4. الضغط على (تسجيل جديد) والاختيار من بين طلاب التربية والتعليم (المسموح لهم بالتسجيل من خلال الحساب المدرسي الموحد فقط) وبين طلاب الأزهر (المسموح لهم بالتسجيل فقط من خلال ايميل من أحد الأنظمة: Hotmail – Live – Outlook).

5. تتبع خطوات التأكيد من الايميل المسجل للتأكد من صحته وصلاحيته من خال ارسال كود للتعريف عليه.

البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل

القسم الأول وهو البيانات الأساسية للطالب/ الطالبة الراغبين في التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية، المختص بالاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، والرقم القومي وهل المتقدم من ذوي الهمم حيث إذا كانت الإجابة بنعم، ستقوم المبادرة بالتواصل مع مقدم الطلب بعد إغلاق التسجيل.

البيانات التعليمية المطلوبة

القسم الثانى: البيانات التعليمية للطالب / الطالبة:

اسم المدرسة والسنة الحالية للدراسة، ودرجات بعض المواد مثل العلوم والإنجليزي والمواد الأساسية.

بيانات ولي الأمر

القسم الثالث: البيانات الأساسية لولي الأمر:

الاسم كامل والمهنة والمستوى الدراسي لولي الأمر، ورقم هاتف للتواصل.

كما يقوم المتقدم / المتقدمة باختيار مستوى تدريبي واحد فقط للالتحاق بالمبادرة من ضمن القائمة المدرجة، وذلك طبقا لرغبته، علما بأنه في حالة اختيار المسار الثالث أو الرابع يجرى ظهور المسارات التكنولوجية المتاحة هذا العام للاختيار فيما بينها.

وخلال التسجيل ترفق بعض الأوراق مثل شهادة الميلاد، وبيان النجاح والرقم القومي.