«رياضة السويس»: تقديم مسرحية «أسطورة ميرو أم» بمركز شباب السلام

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، تقديم العرض المسرحي الخاص بفريق نواة السويس المسرحي «أسطورة ميرو أم» بمركز شباب السلام 8 سبتمبر الجاري في السابعة مساء ضمن مبادرة صيف شبابنا.

العرض لأعضاء المركز من 16 إلى 35 سنة

ونوهت إدارة الشباب في دعوتها للأعضاء لحضور العرض، أن هذا العمل المسرحي مسموح بحضوره لأعضاء مراكز الشباب والأندية بداية من سن 16 حتى 35 عاما، ويتناول رفع الوعي بالقضايا السكانية والمجتمعية؛ إذ أن أندية السكان من المشروعات التي تتناول موضوعات وقضايا لها أهداف مجتمعية وتهم الأسرة المصرية والشباب والفتيات مثل الزواج المبكر للقاصرات، والصحة الإنجابية، وصحة المراهقين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحرش، وختان الإناث.

ويقدم العرض فريق نواة السويس المسرحي التابع لمؤسسة اتجاه، الموضوعات التي يتناولها العرض المسرحي أسطورة ميرو أم.

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس في تصريح خاص، إن الاهتمام بالموضوعات الاجتماعية والسكانية التي يهدف لها العرض المسرحي، هي الزواج المبكر للفتيات قبل سن الرشد ما يؤثر على صحة وتعليم الفتيات ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفاة أثناء الولادة، والتحرش وما له من آثار نفسية، وتوعية للشباب بصحتهم.