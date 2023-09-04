مواعيد الكشف الطبي في جامعة قناة السويس.. اعرف طريقة الحجز والأوراق

استقبلت جامعة قناة السويس، اليوم، عددا من الطلاب الجدد لتوقيع الكشف الطبي عليهم لإنهاء إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة، وأعلنت مواعيد الكشف الطبي في جامعة قناة السويس، وطرق الحجز والأوراق المطلوبة من الطلاب، وموعد انتهاء الكشف الطبي على أن يتم تسجيل الطلاب إلكترونيًا لحجز الموعد.

مواعيد الكشف الطبي في جامعة قناة السويس

وأعلنت الجامعة مواعيد الكشف الطبي في جامعة قناة السويس والذي بدأ اليوم الاثنين ويستمر حتي يوم 31 أكتوبر المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا يوما فيما عدا يومى الجمعة والسبت.

وقال بيان رسمي لجامعة قناة السويس، إن الطالب يسجل بياناته بموقع جامعة قناة السويس لحجز موعد الكشف الطبي ثم يتم طباعة الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي باسم الطالب والكلية المرشح لها تحمل موعد وتاريخ الكشف.

وأضاف البيان أن على الطالب يحضر صورتين شخصيتين، وصورتين بطاقة الرقم والقومي، وبطاقة الترشيح الخاصة بالطالب مع إحضار أشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب من المستشفى الجامعى التخصصي أو أي مستشفى حكومي للطلاب المستجدين بالكليات وطلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى لتسليمها وفحصها من الطبيب المختص بالكشف الطبي بالإدارة الطبية.

أماكن توقيع الكشف الطبي في جامعة قناة السويس

وأعلنت الجامعة أنه يتم الكشف الطبي في جامعة قناة السويس لطلاب كلية التجارة بالمركز الطبي بكلية التجارة، فيما يؤدي طلاب باقى الكليات الكشف عليهم بالإدارة العامة للخدمات الطبية بمبنى رعاية الطلاب، ويشمل الكشف الطبي، الكشف على الطلاب في عيادات الرمد وعيادة الباطنة وعيادة الجلدية وعيادة الجراحة وعيادة الروماتيزم وعيادة الأسنان وإجراء الفحوصات المعملية اللازمة للطالب.

وأشار البيان إلى أنه يتم اعتماد استمارة الكشف الطبي بعد الانتهاء من توقيع الكشف على الطالب من قبل كبير الأطباء على أن تجري جميع التحاليل الخاصة بطلاب كلية التمريض، ومعهد فني التمريض بمعمل الإدارة الطبية العامة للخدمات الطبية ضمن إجراءات الكشف الطبي.

نصائح للطلاب المتقدمين للكشف الطبي

وأهابت جامعة قناة السويس الطلاب المصابين بأمراض مزمنة إحضار تقاريرهم الصحية السابقة للمطالعة في أثناء الكشف الطبي، ومتابعة الحالات فيما بعد، وإحضار النظارات الطبية للطلبة المستخدمين للنظارات.