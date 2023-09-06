تفاصيل البرامج الجديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، عن العديد من برامج الكلية الجديدة والمتمثلة فى «برنامج الذكاء الإصطناعي، برنامج هندسة البرمجيات، برنامج الحوسبة المعلوماتية الحيوية»، والأقسام الأساسية بالكلية مثل «قسم علوم الحاسب، قسم نظم المعلومات ».

أهداف برنامج الذكاء الاصطناعي

- تعميق الفهم والمعرفة لعلم الذكاء الاصطناعي وعلوم

البيانات .

- توفير فرص البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم

البيانات.

- إدارة البيانات الكبيرة الحجم.

- طرق تحليل وعرض البيانات.

- نظم قواعد البيانات الموزعة والمتوازية.

- طرق اتخاذ القرار من البيانات الكبيرة الحجم

- البيانات الكبيرة الحجم وادارة الأعمال.

- تصمیم نظم المعلومات التي تتلائم مع البيانات الكبيرة

لإدارتها وتحليلها.

مميزات برنامج هندسة البرمجيات

برنامج هندسة البرمجيات هو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة يعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب في تصميم وتطوير مشروعات البرمجيات وكيفية هيكلة الأنظمة البرمجية وطرق اعادة استخدامها و تعريف الطالب على طرق صيانة ومتابعة وقياس مدى كفائتها وتوثيق تلك القياسات، ويتميز البرنامج بما يلي:

- تزويد الطلاب بالمهارات الاساسية من أعداد العروض والاتصال والعمل الجماعي مما يمكنهم من الاندماج بأسواق العمل المختلفة والمنافسة.

إكساب الخريج القدرة على تحليل وتصميم وتطوير انظمة البرمجيات باستخدام الأساليب والتكنولوجيا والبرمجيات الحديثة.

- إكساب الخريج القدرة على إدارة مشروعات البرمجيات وتكوين فرق العمل وإدارتها.

- إكساب الخريج مهارة التعرف على طرق وأساليب

صيانة الأنظمة البرمجية ومتابعتها وقياس مدى كفائتها وتقييمها.

- إكساب الخريج القدرة على تصميم وتطوير برمجيات آمنة.

- احتراف أحدث أساليب إدارة المشروعات وتكوين فرق العمل وإدارتها.

برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

يزود هذا البرنامج الطلاب بالمهارات المكتسبة للخريج بنهاية البرنامج التالية:

- القدرة على التفكير والابداع من خلال مواد البرنامج المطروحة مما يمكنهم من ايجاد حلول مناسبه في مجال تخصصهم .

- تزويد الطلاب بالمهارات الاساسية واحدث الأساليب والأدوات لدراسة وتحليل وتطوير قواعد بيانات المعلوماتية الحيوية وتحليل وتصميم انظمة الحوسبة الحيوية.

- اكتساب مهارات التواصل والتعامل مع البيولوجيين لتحليل وتوصيف احتياجاتهم الفعلية الالمام بالعمليات وخطوات ومنهجيات تطوير النظم اکتساب مهارة برمجة الانظمة باستخدام لغات البرمجة.