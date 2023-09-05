تفاصيل برنامج طب الحيوانات الأليفة بـ«بيطري قناة السويس»

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، عن برنامج «طب الحيوانات الأليفة»، بهدف الاهتمام برعايتها وتربيتها والحفاظ على صحتها من الأمراض المختلفة والقدرة على علاجها ونقل المعرفة وخدمة وتطوير المجتمع المحلى والأقليمي.

ولفتت الجامعة في تقرير صادر عنها إلى أن البرنامج مميز بنظام الساعات المعتمدة ومتخصص في طب الحيوانات الأليفة الصادر بالقرار الوزاري رقم (2215)، يمنح درجة البكالوريوس في الطب البيطرى تميز «طب الحيوانات الأليفة».

الهدف من برنامج «طب الحيوانات الأليفة»

- يهدف البرنامج إلى تخريج أطباء بيطريين متميزين في مجال الحيوانات الأليفة من خلال:

- دراسة الأمراض المختلفة التى تصيب تلك الحيوانات وطرق التشخيص الحديثة لها وأنسب الطرق العلاجية.

- كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس عن برنامج «طب الحيوانات الأليفة».

- دراسة الأمراض التي تسبب إضطرابات في التكاثر في الحيوانات الأليفة.

- إمداد الطالب بالمعلومات الأساسية عن الاصابات الجراحية التى تصيب الأجهزة المختلفة في الحيوانات الأليفة وكذلك اساسيات طرق التشخيص والعلاج لهذه الإصابات.

- تسليط الضوء على الإجراءات الإسترشادية ووقاية الإنسان والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات الأليفة وكيفية الوقاية منها.

- إعداد وتدريب وتخريج كوادر طبية بيطرية ذات مهارة عالية وتقنيات متميزة في مجال الحيوانات الأليفة - تستطيع العمل في العيادات والمستشفيات الخاصة.

مجالات سوق العمل لخريجي برنامج «طب الحيوانات الأليفة»

- العمل في العيادات البيطرية والمستشفيا التخصصية لعلاج أمراض الحيوانات الأليفة.

- العمل في مراكز ومعامل التحاليل البيطرية.

- العمل كطبيب بيطرى فى ملاجئ الحيوان الأليفة.

- العمل بمصانع اللقاحات البيطرية المختصـة بالحيوانات الأليفة

- العمل بمصانع اعلاف الحيوانات الأليفة.

- العمل بكافة مجالات العمل الأخرى لخريج كليات الطب البيطري بالبرامج التقليدية.

نظام الدراسة

- الدراسة بنظام الساعات المعتمدة (191) ساعة معتمدة) مقسمه إلى 185 ساعة معتمدة إجبارية + 6 ساعات معتمدة إختيارية.

- مدة الدراسة 6 سنوات.

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

- الدراسة بنظام الفصليين الدراسيين ومدة كل فصل 15 أسبوع.

- يتكون الفصل الدراسي الخريف / الربيع) من خمسة عشر أسبوعاً، الأسبوع الأول للتسجيل و14 أسبوع للدراسة.

- الفصل الصيفي اختياري ومدته 9 أسابيع دراسية منها أسبوع للتسجيل و 7 أسابيع للدراسة ، وأسبوع للإختبارات.

- يتم دراسة مشروع التخرج متطلب إجباري في المستوى الأخير (المستوى الخامس) ويتم تحديد عنوان المشروع وآلية تقييمه مع الإلتزام .

- يتاح للخرجين التسجيل في الدراسات العليا في التخصصات المتعلقة بالحيوانات الأليفة.