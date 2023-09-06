«خريجي الأزهر» تعقد محاضرة «أونلاين» لتدريب أئمة بنجلاديش على مواجهة الفكر المتطرف

دعا الدكتور عواد محمد - الأستاذ بجامعة الأزهر إلى التمسك بالمنهج العلمي الصحيح للدين وعدم الانسياق وراء الأفكار التي تصدر عن بعض أصحاب الفكر الفاسد، وأن يكون الكتاب والسنة هما الدليل في الرد على أصحاب هذه الأفكار المتطرفة.

جاء ذلك خلال محاضرة «أونلاين» تحت عنوان (الفرق الإسلامية النشأة والتاريخ)، نظمها الأزهر لأئمة بنجلاديش، ضمن سلسة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

الانحراف عن الصواب في القضايا الشرعية

ألقى الدكتور عواد محمد الضوء في بداية المحاضرة على معنى الغلو باعتباره مجاوزة حد الاعتدال في السلوك والقول والعمل، مضيفا أن هناك جماعات تعتمد في دفاعها عن آرائها المغلوطة على الحماس الشديد لرأيهم، ومحاولة فرضه على الآخرين، وهم في ذلك مخطئين؛ لأن رأيهم لا يستند لأصول علمية سليمة، مما يؤدي في النهاية إلى انحرافهم عن الصواب في كثير من قضايا الشريعة.

الأدلة العلمية

أكد الدكتور عواد محمد أننا في عصر ينبغي فيه التركيز على الأدلة العلمية التي لها تطبيقات كثيرة ومتنوعة في آيات الذكر الحكيم، مثل الدليل التاريخي الذي يجلي الحقائق عبر التاريخ، ويرتبط به الدليل المقارن، ثم الدليل المقاصدي، لافتا إلى أن المنهج العلمي السليم في الحوار يجعل المواجهة علمية مفيدة لتوضيح الحق في هدوء وثقة.

الأفكار المتطرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال

دعا الدكتور عواد محمد إلى التمسك بالمنهج العلمي الصحيح للدين، وعدم الانسياق وراء الأفكار التي تصدر عن بعض أصحاب الفكر الفاسد، وأن يكون الكتاب والسنة هما الدليل في الرد على أصحاب هذه الأفكار المتطرفة.

ورشح بعض الكتب التراثية التي تعمل على مجابهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وفي نهاية المحاضرة وجه الدكتور عواد الحاضرين إلى ضرورة التعلم من المنابع الصافية، كما حثهم على مجابهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان وسلامة القصد.