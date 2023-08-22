أكاديمية الأزهر تواصل تدريب «وعاظ ليبيا» على مواجهة الأفكار المتطرفة

واصلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية الحادية والعشرين لـ«أئمة وواعظات ليبيا».

وألقى الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة، محاضرة تحت عنوان «تصحيح المفاهيم المغلوطة».

الترويج لمفاهيم مغلوطة والفهم الخاطئ للقرآن والسنة

تناول الدكتور إبراهيم الهدهد، خلال المحاضرة عدة مصطلحات ومفاهيم مغلوطة يروج لها أصحاب الفكر المتطرف، أدت إلى انسياق البعض للأفكار والمفاهيم الهدامة، وأرجع ذلك إلى الفهم غير الصحيح للقرآن والسنة أو الفهم المنقوص لنص دون آخر وإهمال آراء العلماء الراسخين.

وقال «الهدهد»، إن من هذه القضايا التي يثيرها هؤلاء على سبيل المثال أداء الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، والحكم على الأشاعرة بشكل غير منطقي، وغير ذلك الكثير من الأفكار المغلوطة.

إساءة فهم الأحاديث النبوية

وأكد الدكتور الهدهد، أن البعض أساء فهم بعض الأحاديث النبوية واستدلوا بها في غير موضعها ورتبوا عليها أحكامًا بناءً على الفهم المغلوط؛ دون الوقوف على أسباب الورود، وما إذا كان العموم الذي تضمنه الحديث باقيًا أم خُصص بأدلة أخرى، أو إذا كان مطلقًا أو قيد بأمر آخر، فهؤلاء يعتمدون على ظواهر النصوص دون الوقوف على مقاصدها أو الرجوع إلى كلام الشراح من أئمة الحديث المعتمدين.

ووجه «الهدهد»، النصيحة للمتدربين، بأن يكونوا على حذر تام من هؤلاء المُدعين الذين يريدون نشر فكرهم الهدام، الذي يفسح المجال لنشر الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد.