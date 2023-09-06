مسؤول بـ«الثقافي الروسي»: مصر تضم أكبر جالية روسية في الشرق الأوسط

قال شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، إنّ مصر بها أكبر جالية روسية في الشرق الأوسط، حيث تقيم عائلات روسية بشكل دائم في الغردقة وشرم الشيخ، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من النسيج السكاني المصري.

مشروع الضبعة الذي تتعاون فيه مصر مع روسيا

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «على بُعد نصف ساعة من موقع العلمين، هناك مشروع الضبعة الذي تتعاون فيه مصر مع روسيا، حيث يقيم عدد كبير من العاملين والفنيين والمهندسين الروس بشكل دائم في عمل شاق وتاريخي بكل المقاييس، لبناء المفاعل النووي المصري بالتعاون مع الجانب الروسي».

وتابع مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، أنّ العلمين مكان مدهش وجميل ومحفز للمقيمين للمواطنين الروس الذين يعملون في مشروع محطة الضبعة، مشددًا على أنّ الاهتمام الروسي بمصر ممتد على مدار سنوات طويلة، وهناك تغطيات روسية كثيرة في مختلف المدن الروسية لأجمل ما في مصر والفعاليات المصرية المختلفة.