«تنشيط السياحة»: لا بد من استمرارية مهرجان العلمين بشكل سنوي

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن المهرجانات بمختلف أنواعها من أهم الأدوات الترويجية لأي مقصد سياحي في العالم، وبالتحديد مصر، موضحا أن استراتيجية مصر التسويقية والترويجية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار من 2021 تعتمد في الأساس على تنظيم الفعاليات الكبرى.

مهرجان العلمين الجديدة يصب في مصلحة الترويج السياحي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، أن مهرجان العلمين الجديدة يصب في مصلحة الترويج السياحي بشكل أساسي، خاصة أنها مدينة جديدة وتقع فى منطقة واعدة جدًا وهي الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنها بمثابة منتج سياحي جديد يضاف إلى المنتجات السياحية.

استمرارية المهرجان بشكل سنوي ودائم

وتابع: «عشان نبني على هذا النجاح اللي اتحقق والصورة الإيجابية اللي اتنقلت عن العلمين، لابد من استمرارية المهرجان بشكل سنوي ودائم، وبالتالى السائح الدولي العربي يضع على أجندته السنوية توقيت زيارته للمنطقة».