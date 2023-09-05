«مستثمرو السياحة» بجنوب سيناء: العلمين تجذب السياح صيفا وشتاء

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء إن قلة الفنادق الموجودة بمدينة العلمين حاليا بالمقارنة بمدن أخرى كالغردقة وشرم الشيخ والقاهرة لا تمثل مشكلة في حال توافد أعداد كبيرة من السياح لزيارة العلمين، موضحا أن مدينة العلمين تتواجد بمنطقة طولها نحو 400 كيلومتر مليئة بالشاليهات والفيلات التي يمكن تحويلها لأماكن يقطن بها السياح فصل الشتاء.

وأضاف لـ«الوطن» أنه بالرغم من الحركة السياحية الجيدة التي استقبلتها مدينة العلمين خال فصل الصيف الحالي إلا أن المدينة لم تبح بكافة مقوماتها السياحية حتى الآن مشيرا إلى أن ما تم استخدامه من المقومات السياحية التي تمتلكها المدينة لا يزيد عن 1%.

السياحة الصحراوية والإستشفائية

تابع: «الصحراء التي تحيط بالمدينة تصلح لممارسة السياحة الصحراوية والسفاري ، والرمال والآبار الطبيعية الموجودة بالقرب من العلمين تصلح للسياحة العلاجية والاستشفائية ، وساحل البحر المتوسط الذي تطل عليه المدينة يؤهلها لتكون مركزا لسياحة اليخوت».

العلمين مقصد سياحي جديد لمصر

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن العلمين أضافت مقصدا سياحيا جديد لمصر قادر علي جذب السياح صيفا وشتاء، كما أنه قادر على منافسة كبرى المدن السياحية بالشرق الأوسط.