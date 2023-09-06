التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع بروتوكولا مع «الشباب» لدعم الأكثر احتياجا

وقّع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، ويعزّز قدرة الدولة علي تنفيذ استراتيجيتها الوطنية.

ويتضمن البروتوكول وضع استراتيجية مشتركة بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الشباب والرياضة، ترتكز على التنسيق الشامل الذي يهدف إلى تمكين الفئات المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به، والتي جرى وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من ممثلي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووزارة الشباب والرياضة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يُذكر أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.