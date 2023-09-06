شعبة الأغذية تستعرض البنود الإلزامية لمصانع المكملات الغذائية

عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعًا موسعًا للمصانع المنتجة للمكملات الغذائية، مع الدكتورة رشا جلال، مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية، والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع في ضوء قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.

غرفة الصناعات الغذائية

وترأس الاجتماع، الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية، ومحمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة.

وفي بداية الاجتماع، أثنى محمود البسيوني، على جهود الشراكة والتعاون المثمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لخدمة الصناعة الوطنية من خلال الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية.

وأكد أنّ الغرفة تولي اهتماما كبيرًا بالوقوف على الاحتياجات الفعلية لمصانع الأغذية، لتوافقها مع الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق أعلى معايير الجودة للمنتج المصري بالأسواق المحلية والتصديرية، من خلال تعزيز سبل الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية، لتوفير برامج الدعم الفني وتنظيم الزيارات الميدانية والفاعليات التوعوية، مشيرا إلى أنّ الغرفة ممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة المعنية بالمواصفات والجودة وإصدار القواعد الفنية والضوابط الملزمة لسلامة الغذاء واشتراطات الأسواق التصديرية.

وأكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية بالغرفة، أنّ مصانع المكملات الغذائية متعاونة بشكل كبير مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في كل ما يتم إصداره من قواعد فنية واشتراطات مؤهلة للتسجيل بالقائمة البيضاء وللتصدير، خاصة وأنّ المكملات الغذائية تعتبر قطاع هام جدا في زيادة الصادرات.

وقال رئيس الشعبة، إنّ العديد من شركات المكملات الغذائية تطبق فعليا ما تصدره الهيئة من قواعد واشتراطات ملزمة للتحقق من جودة وسلامة الغذاء، لما لها من دور في الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج، مشيرا إلى أنّ المكملات الغذائية موجودة في جميع المراجع العلمية الدولية والمحلية والإقليمية من قطاعات الأغذية الخاصة طبقا لتصنيف الكودكس.

واضاف أنّ التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في وضع القواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء يحقق الهدف القومي المشترك للدولة وشركات الأغذية لزيادة الصادرات، وتنظيم السوق، كما له أثر عظيم علي رفع الجودة والشكل النهائي للمنتج المصري في الخارج، لافتا إلى أنّ مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع المكملات الغذائية في الشرق الاوسط وأفريقيا، والمساهمة في دعم رؤية الدولة المصرية 2030 لزيادة الصادرات.