نصائح مهمة للتغذية الصحية لكبار السن.. «بلاش مكملات غذائية»

تتطلب كل مرحلة عمرية رعاية صحية ونفسية خاصة بمتطلبات المرحلة، ومن بين تلك المراحل كبار السن الذين يحتاجون إلى تغذية سليمة، وذلك للحيلولة دون إصابتهم بالأمراض المزمنة، كما أن لكل واحد من كبار السن رعاية خاصة حسب التغيرات التي تطرأ عليه صحياً.

قلة النشاط البدني والسعرات الحرارية

تقول الدكتور آمال صبري استشاري التغذية العلاجية: «إن قلة النشاط البدني وانخفاض معدل الحرق في كبار السن بسبب نقص الكتلة العضلية، يقلل من احتياجاتهم من السعرات الحرارية بالمقارنة لاحتياجاتهم من الفيتامينات والمعادن الهامة، مشيرة إلى بعض النصائح للتغذية السليمة للمسنين»، وهي كالتالي:

الطعام مسلوق أو مشوي

- تقديم وجبات صغيرة الحجم متعددة، منها 3 رئيسية و2 وجبات خفيفة بينية.

- الحرص على طهي الطعام بالطرق الصحية مثل السلق والشوي أو الطهي على البخار، مع مراعاة أن يكون قوام الطعام سهل المضغ.

- الحرص على تناولهم لكل مجموعات الطعام مثل، وتناول من 6-8 حصص من النشويات المعقدة الصحية مثل الحبوب الكاملة، كالخبز كامل الحبوب الشوفان والبرغل والفريك.

- تناول من 5-6 حصص من اللحوم والبقول، مع العلم أن الأجبان والبيض، تابعون لمجموعة اللحوم.

- تناول من 8 إلى 10 حصص من الخضار والفواكه الطازجة الموسمية، للحصول على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

- تناول من 5 إلى 6 حصص من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت بذر الكتان والأفوكادو والمكسرات النيئة الغير مملحة.

- تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من من الماء.

- تشجيعهم على زيادة النشاط البدني وممارسة الرياضة، بما يتناسب مع حالتهم الصحية.

- من أهم المعادن والفيتامينات التي يجب التأكد من إمدادهم بها الكالسيوم، وذلك لتجنب هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم.

- لتجنب هشاشة العظام ولتقوية المناعة، وتُعَد الشمس أفضل مصادره وكذلك البيض والأسماك الدهنية.

- مجموعة فيتامين «ب» وخاصةً فيتامين «ب12»، والموجود في اللحوم الحمراء الأسماك والحبوب الكاملة.

- لا ينصح بتناول المكملات الغذائية إلا في حالات نقصها المثبتة بالفحوصات أو ظهور علامات نقصها.