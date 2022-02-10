جمارك مطار سوهاج الدولي تحبط تهريب 40 عبوة مكملات غذائية

أحبطت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبد الشافي مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من عبوات المكملات الغذائية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المضبوطات كانت بحوزة راكب مصري قادم من الإمارات

وتبيّن أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ويز اير القادمة من أبو ظبي، اشتبه محمد عبدالله رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ورمضان بادي رئيس قسم الأمن الجمركي، في الراكب «هـ . م . ع»، مصري الجنسية قادم من الإمارات.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

عمليات الفحص بالأشعة لضبط الخارجين على القانون

وتمّ تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X_RAY، تلاحظ وجود عبوات دوائية، وجرى تشكيل لجنة جمركية، وتبيّن وجود 40 علبة من المكملات الغذائية بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر محمود متولي مدير عام جمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 2 لسنة 2022.

تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

وتطبق سلطات الجمارك بالمطارات المصرية كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.