«هيئة الدواء» توضح 10 خطوات للحصول على قراءة صحيحة لقياس الضغط.. اعرفها

أوضحت هيئة الدواء المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن هناك عدة خطوات يجب على الشخص اتباعها عند استخدام جهاز قياس الضغط للحصول على قراءة صحيحة لقياس ضغط الدم.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية الخطوات التي يجب على الشخص اتباعها لقراءة صحيحة لقياس ضغط الدم، وما يترتب عليه من تشخيص صحيح لحالة الشخص، والأدوية التي ينبغي عليه تناولها من عدمه، وفقا لما أوضحت هيئة الدواء المصرية، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على قراءة صحيحة للضغط

1- لا تدخن أو تشرب مشروبات تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة قبل نصف ساعة من قياس الضغط.

2- لا تمارس الرياضة قبل مدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة قبل القياس.​

3- اجلس وحافظ على ظهرك مستقيمًا ومستندًا على كرسي.

4- ضع قدميك مستويتان على الأرض.

5- اسند ذراعك على سطح مستوي مثل طاولة بحيث يكون الجزء العلوي من ذراعك عند مستوى القلب.

6- عند وضع جهاز قياس الضغط تأكد من أن الجزء السفلي من حزام الهواء فوق مفصل الكوع مباشرة.​

7- خذ قراءات متعددة وسجل النتائج.​

8- يفضل وضع حزام الهواء على ذراعك مباشرة دون وجود ملابس.

9- استخدم حزام هواء له قياس مناسب لذراعك.

10- أثناء قياس الضغط تجنب الكلام وكن هادئا.​

كيفية عمل أجهزة قياس الضغط الرقمية

أوضحت هيئة الدواء المصرية، كيفية عمل أجهزة قياس الضغط الرقمية، منوهة إلى أنها تحتوي على حزام الهواء يلتف حول الذراع وينتفخ تلقائيًا عند الضغط على الزر وذلك حسب نوع الجهاز.

وأضافت «هيئة الدواء»، أنه بعد نفخ حزام الهواء إلى الحد الأقصى سينخفض ​​الضغط ببطء تلقائيًا، وستعرض الشاشة قراءة رقمية لضغط الدم الانقباضي والانبساطين متابعة أنه بعد عرض قراءة ضغط الدم سوف يخف ضغط حزام الهواء من تلقاء نفسه، لافتة إلى أن أجهزة قياس الضغط الرقمية تتأثر بوضعية وحركة الجسم، لكنها سهلة الاستخدام.