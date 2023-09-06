مستشفيات جامعة عين شمس: إصابات حادث عقار حدائق القبة حالتها مستقرة

أكد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش، أن جميع الحالات المصابة في حادث عقار حدائق القبة، التي جرى تحويلها للمستشفيات حالتهم مستقرة حتى الآن، ويتم إجراء عمليات الفحوصات التامة للاطلاع على تفاصيل الإصابات، موضحاً أن عدد الحالات المصابة 9 حالات و3 حالات وفاة.

انهيار عقار حدائق القبة

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المستشفيات جاهزة بشكل تام لاستقبال أي حالات طارئة وأن هناك توافر في المستلزمات الطبية والخدمات تجاه المرضى، وأنه لا توجد أي أزمات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية في القاهرة، رفع أنقاض العقار المنهار في حدائق القبة، وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وصرف إعانات للأسر المتضررة من انهيار العقار.