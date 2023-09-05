استقبال 13 ألف مريض في مستشفيات الحميات بالدقهلية خلال أغسطس

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن جهود قطاع الطب العلاجي، برئاسة الدكتورة هبة الشريف، في إدارة الحميات خلال أغسطس الماضي فى رفع كفاءة مستشفيات الحميات، إذ بلغ عدد الحالات التى استقبلتها نحو3503 مرضى.

جهود الطب العلاجي بالدقهلية

وأشار «مكين» إلى أن هذه الجهود جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات محافظة الدقهلية بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عال من الاهتمام بالمرضى.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة لـ13122 مريضًا في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى 445 مريضًا في الأقسام الداخلية بمستشفيات وأقسام الحميات. وتم أيضًا إجراء 27 جلسة غسيل كلوي لمرضى الإيدز (HIV).

وصرحت الدكتورة سلوى مجاهد مدير إدارة الحميات بصحة الدقهلية أن إنجازات الإدارة تضمنت الانتهاء من رفع كفاءة مستشفى حميات المنصورة وتركيب المصعد بالمستشفى كذلك تحديث منظومة الحريق وتزويد قسم حميات ميت غمر بجهاز أشعة ثابت بقوة 500 مللي

وأشارت إلى أنها تعمل على توسيع وتطوير وحدة الكلى لمرضى نقص المناعة المكتسبة (HIV) ومرضى التهاب الكبد الفيروسي B. وتعمل أيضًا على وضع برنامج وظيفي لإنشاء مبنى جديد لمستشفى حميات دكرنس، بالإضافة إلى تفعيل خدمات عيادات الجلدية والنفسية والعصبية والعلاج الطبيعي في مستشفى حميات المنصورة.

وتم تنظيم دورات تدريبية لأطباء الحميات بالتعاون مع إدارة الحميات بوزارة الصحة لتحديث معرفتهم بأحدث البروتوكولات المستخدمة في علاج الأمراض المعدية والحميات.