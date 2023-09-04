«صحة الدقهلية»: إجراء 74 ألف جلسة علاج طبيعي في مستشفيات المحافظة خلال أغسطس

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة العلاج الطبيعي بتنفيذ أكثر من 74 ألف جلسة في شهر أغسطس، مشددًا على أنه تفقد 58 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية.

جلسات للعلاج الطبيعي بالدقهلية

وأضاف «مكين» أنه جري عمل الجلسات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات محافظة الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال أغسطس الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، وتضمنت الجولات تفقد 58 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات دكرنس جمصة، ومنية النص، ومحلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، بلقاس وشربين.

جلسات لأكثر من 74 ألف مواطن بالدقهلية

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى بالدقهلية أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة، بلغ نحو 36840 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 74342 جلسة من بينها 9290 لمرضى الغسيل الكلوي.

وأوضح «عبد المنعم» أن عدد جلسات الداخلي والعناية تجاوز الـ4135 جلسة وما يقارب 3007 جلسات للأطفال من بينها 272 حالة بعناية الأطفال، و287 جلسة بالحضانات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي وحضانات الأطفال وعنايتها.

وعقدت الإدارة اجتماعها الشهري برؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات العامة والمركزية ومشرفي الادارات الصحية، والذى ناقش آليات تطبيق البرنامج العلاجى واختيار عينات عشوائية من المرضى لسؤالهم عن مستوى الخدمة المقدمة.