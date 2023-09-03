القنصل السوداني يشيد بالخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات جامعة أسوان

اجتمع الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، مع القنصل العام للسودان في أسوان عبدالقادر عبدالله، لمناقشة سبل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان والمؤسسات العلاجية في شمال السودان.

من جهته الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن مستشفيات الجامعة تستعد لاستقبال جميع الحالات المرضية من السودان، كجزء من الدور الاستراتيجي والقومي والريادي لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة والخدمات الطبية في مستشفى الجامعة بأسوان.

القنصل السوداني يشيد بجهود جامعة أسوان

وأشاد القنصل السوداني بجهود مستشفيات جامعة أسوان، التي فتحت أبوابها لتقديم الخدمات الطبية للنازحين من السودان في مختلف التخصصات.

وأكد أن العلاقات المصرية السودانية قوية ومتينة في مجالات الترابط والتعاون بين البلدين، على الرغم من التحديات التي يواجهها السودان، ولعبت مصر دورًا دبلوماسيًا في احتواء الأزمة على المستوى الدولي منذ بدئها، وساهمت في تقليل التدخلات الإقليمية السلبية.

مناقشة عدد من القضايا من ضمنها ارسال قوافل طبية إلى السودان

وأوضح الدكتور محمد صلاح أن الاجتماع تضمن مناقشة كيفية إرسال قوافل طبية متخصصة إلى السودان، وقد قدمت المستشفيات الجامعية العلاج للمرضى السودانيين في مختلف التخصصات، بما في ذلك العظام والباطنة وطب الأطفال وطب العيون والجراحة العامة، بالإضافة إلى باقي التخصصات الطبية.