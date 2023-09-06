عميد «تجارة بني سويف» السابق: تعاون الوزارات في ملف الزيادة السكانية «مهم»

قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة في جامعة بني سويف سابقا، إن ملف الزيادة السكانية يجرى مناقشته منذ مطلع سيتينات القرن الماضي، ولكن التعامل معها خلال المراحل الماضية لم تكن بالقدر الذي أدى إلى تحقيق المستهدف.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى: «هذا يرجع إلى العديد من الأسباب منها الموروثات الثقافية، وشكل طبقات المجتمع ومدى تقبلها للتعامل مع هذه القضية، ومدى فاعلية البرامج وتتابعها، وهل كان هناك استراتيجية متكاملة ومتنامية للتعامل مع هذه القضية أم لا».

تجارب ناجحة لدول عانت من الزيادة السكانية

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بالأمس، أن بعض التجارب كانت ناجحة لدول كانت تعاني من المشكلة ذاتها، وبدأت في التعامل مع هذا الملف بعد مصر مثل تركيا وإيران والصين، حيث استطاعوا تحقيق معدلات جيدة من الاستقرار والزيادة السكانية المقبولة التي تكون أقل من معدل النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن السنوات العشرة الماضية شهدت إرادة سياسية للتعامل مع كل الملفات في وقت واحد، ولكن نظرا إلى الظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي والإقليمي، لم يجر تحقيق كل المستهدف لعدة أسباب، منها مخصصات الحرب على الإرهاب، مشددًا على أن التكامل بين الوزارات المختلفة في التعامل مع الزيادة السكانية أمر مهم جدا.

المبادرات الرئاسية حققت المستهدف منها

وأكمل: «وزارة الصحة والسكان تنتقل من مرحلة المبادرات الرئاسية إلى مرحلة بناء استراتيجية لها محاورها ومخصصاتها حتى تعمل بشكل متكامل، مشددًا على أن المبادرات الرئاسية حققت المستهدف منها بشكل مرضي جدا».

وواصل: «ننتقل إلى مرحلة نتجه فيها إلى مرحلة التفكير الاستراتيجي في ملف صحة المصريين، ما يعتمد على رؤية متكاملة للملف الصحي مشتقة من رؤية مصر 2030، وفي السبع سنوات المقبلة سنضع محاور تعكس رؤية الدولة المصرية ككل لهذا الملف بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة».