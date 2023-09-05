نائب وزير الصحة: القوانين ليست الحل الوحيد في أزمة الزيادة السكانية

تحدث الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة، عن عدد من الإحصائيات الخاصة بالتركيبة السكانية في مصر مقارنة بالدول الأخرى.

مشاكل في الزيادة السكانية

وقال توفيق خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم الذي يقدمه الاعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة إن بعض الدول في العالم تعاني من مشاكل في الزيادة السكانية، والقوانين ليست هي الحل في هذا الأمر، حيث إن الصين وضعت عدة قوانين، ولكنها فوجئت باختلاف التركيبة الديموغرافية لديها، إذ إن نسبة الذكور أصبحت أكبر بكثير من نسبة الإناث وهو ما يشكل خطر كبير عليها.

في مصر نسبة الذكور 106 مقابل كل 100 أنثى

وأضاف أن في مصر نسبة الذكور 106 ذكور مقابل كل 100 أنثى، وهذا يحدث توازن كبير في مصر بين الذكور والإناث، خاصة أن نسبة الوفيات في الذكور تكون أعلى عادة من الإناث.