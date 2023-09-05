مستشار رئيس الجمهورية: المشروعات القومية ساعدت في التغلب على الزيادة السكانية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لولا المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، لشهدنا أزمة طاحنة بسبب الزيادة السكانية، لافتا إلى أن الدولة توسعت في زيادة الرقعة الزراعية لتوفير وتغطية الأمن الغذائي للمصريين.

تاج الدين: التوعية مهمة لتقليل الزيادة السكانية

وقال «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التوعية والإعلام والقناعة من أهم العوامل التي تساعد على تقليل الزيادة السكانية، مضيفًا: «زمان كان في ارتفاع في حالات الوفاة بين الأطفال، لذا الأسر كانت تنجب العديد من الأطفال كتعويض لأي فقدان، لكن الأمر تغير كثيرا الآن بسبب توفير التطعيمات واللقاحات كافة».

تاج الدين: الزيادة السكانية قضية دولة

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على أن الزيادة السكانية قضية دولة، وليست مسؤولية وزارة واحدة، ولا بد من تكاتف الجميع من أجل التصدي لهذه الظاهرة، كما أن الدولة حريصة على توفير جميع الوسائل في كل مكان، بمشاركة الجمعيات الأهلية لمواجهة الزيادة السكانية.