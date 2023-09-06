متحدثة «الخارجية اليابانية» لـ«الوطن»: نقدر جهود مصر من أجل استقرار المنطقة

قالت أوكانو كيكو المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية اليابانية، إنَّ بلادها تقدر حجم ودور الجهد المصري في الشرق الأوسط وما تلعبه القيادة المصرية من دعم لاستقرار المنطقة والعالم.

وفي لقاء نظمته السفارة اليابانية بمناسبة زيارة وزير الخارجية الياباني، إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسامح شكري وزير الخارجية، قالت «كيكو» إنَّ اليابان لها العديد من المشروعات الاستثمارية في مصر والتنموية خاصة المشروعات المتعلقة بالتعليم والثقافة، مشيدة بجهود الحكومة المصرية في هذا الصدد وبالآلية الثلاثية بين مصر واليابان والأردن والعمل في عده مجالات مختلفة منها القضية الفلسطينية.

«كيكو» تشيد بجهود مصر لتطوير مجال التعليم

وعن رأيها في التجربة اليابانية في مصر بمجال التعليم، قالت «كيكو» لـ«الوطن»، إنَّ بلادها تتابع التجربة وتلمس الجهد المبذول فيها وتعمل مع الحكومة المصرية على تطويرها.

من جهة أخرى، وردًا على سؤال «الوطن»، قالت «كيكو»، إنَّ اليابان تهتم بالعمل مع مصر في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وأن هناك تاريخ بين البلدين في هذا الصدد وضربت مثلًا بالاستفادة طاقة الرياح في البحر الأحمر.

وعن الاستثمار في منطقه الشرق الأوسط، قالت «كيكو» إنَّ مصر ومنطقه الشرق الأوسط وأفريقيا مناطق واعدة جدًا للاستثمار بالنسبة للشركات اليابانية، لكنها قد تحتاج إلى المزيد من العمل والتشجيع وخلق بيئات عمل أفضل وتلك البيئات موجودة بالفعل، لكننا نحتاج الى المزيد.

وأوضحت أنَّ رئيس الوزراء الياباني قد أكد أنَّ زياده الاستثمار في الشرق الأوسط ينبع من التحول التكنولوجي وأنَّ هذا هو أساس الاستراتيجية الاستثمارية.

«كيكو»: الحكومة اليابانية تتطلع للاستغناء عن الوقود الأحفوري

وعن مدى اعتماد الاقتصاد الياباني على الطاقة النظيفة، قالت «كيكو» إنَّه يعتمد بـ25% حاليًا، وأنَّ حكومة اليابان تتطلع إلى المزيد من الاستغناء عن الوقود الأحفوري والمسبب للانبعاثات.

وعن استراتيجية اليابان في شرق آسيا، قالت إنَّ اليابان قد رفعت الموازنة الدفاعية في ديسمبر الماضي، إذ أنَّ الدستور الياباني يقيد تلك الأمور منذ الحرب العالمية ولكن بدأ التوسع في بعض ما اسمته بالتوازن الدفاعي بسبب أنشطه لبعض الدول المجاورة، كما أن الموقف في آسيا يتوتر في بعض الأوقات.

وعن موقف بلادها من الصراع الروسي الأوكراني، قالت كيكو، إنَّ بلادها تحث على وقف الحرب وحل المشكلة من خلال المفاوضات وتحث المجتمع الدولي على القيام بدوره في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بتصريف المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما، قالت «كيكو»، إنَّ اليابان سلكت جميع الطرق العلمية الموثقة التي تخضع لإشراف منظمات كبرى مثل هيئه الطاقة التجارية ومنظمة الصحة العالمية، وكلها أكّدت سلامة إجراءات اليابان كما أن الجانب الكوري الجنوبي قد شهد بنفسه بعض تلك العمليات كما حاولت اليابان التواصل مع بعض الدول الأخرى، ولكن ربما لم يحدث التواصل العلمي لكن اليابان تعرض وجهة نظرها في جميع الأحوال حتى الآن بخصوص هذا الملف.