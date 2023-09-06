كاتب سعودي مشيدا بمهرجان العلمين: «مصر تبهر العالم شمالا وجنوبا»

قال الكاتب السعودي عماد المديفر الباحث في الدبلوماسية العامة والإعلام السياسي، إن الدورة الأولى من مهرجان العلمين حققت نجاحا مبهرا وغير مسبوق، وهو ما يدل على أن النجاح والإبهار والفن مصري يشكل أصيل.

العلمين مقصد سياحي رئيسي

وأضاف المديفر خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن مهرجان العلمين استطاع أن يجعل من مصر بشكل عام ومن مدينة العلمين بشكل خاص، مقصدا سياحيا رئيسيا، نظرا للطبيعة الجغرافية والتاريخية التي تتميز بها مدينة العلمين.

وتابع أن مدينة العلمين تطل على شواطئ بكر ورملية وصافية على البحر المتوسط، وذلك يعود إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير كل شبر من أرض مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إذ جرى افتتاح طريق الكباش في الأقصر وأصبحت الأقصر مفتحا عالميا مفتوحا، أي أن مصر تبهر العالم شمالا وجنوبا.

مهرجان العلمين خلال 50 يوما

وأكد، أن مهرجان العلمين امتد على مدار 50 يوما بحفلات فنية عالمية متنوعة توافقت مع تاريخ مصر الفني وسط المنظومة الدولية ودول العالم أجمع، حيث نجحت مصر دولةً وشعبًا في خروج المهرجان بشكل مبهر بداية من التنظيم واستقبال الوفود والمشاركة في المهرجان.