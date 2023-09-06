المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء اليابان يواجه «الشروع في القتل»

وجّه الادعاء العام في اليابان، مجموعة من التهم بينها الشروع في القتل، للشاب ريوجي كيمورا، الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في أبريل الماضي، حيث كان كيشيدا يخوض حملته الانتخابية في واكاياما غرب اليابان، عندما ألقى شاب يدعى ريوجي كيمورا قنبلة يدوية الصنع عليه، ولم يُصب رئيس الوزراء الياباني بأذى، وأُصيب شخصين كانا في المكان بجروح طفيفة.

ونقلت «روسيا اليوم» عن وكالة «كيودو»، أنّه بعد التقييم النفسي للمشتبه به لمدة 3 أشهر، توصل الادعاء إلى أنّ ريوجي كيمورا البالغ من العمر 24 عاما، من سكان مدينة كوانيشي الغربية، كان يتمتع بكامل قواه العقلية وأهل للمحاكمة، وأنّ القنبلة المستخدمة في الهجوم كانت قاتلة.

وذكرت الوكالة نقلا عن جهات التحقيق، أنّ ريوجي كيمورا أقدم على ارتكاب الجريمة بعد فشله في الترشح للانتخابات، في الوقت الذي جاء فيه الهجوم بعد نحو عام من مقتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بالرصاص أثناء حملته الانتخابية.