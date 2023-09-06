«طريق الجلالة» معجزة في حضن الجبل.. أنهى عذاب السفر وفتح الاستثمار السياحي

جاء طريق الجلالة بردا وسلاما على المصريين؛ إذ أنهى عذاب السفر وقضى على مخاطر الطرق ووفر الأمن والأمان؛ فقلل من معدل الحوادث التي كادت أن تختفي في السنوات الأخيرة على هذا الطريق ويستحق لقب معجزة الطرق؛ إذ يختصر زمن الرحلة لنصف الوقت.

طريق الجلالة معجزة مصرية

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» عن أن طريق الجلالة من معجزات الطرق ويبلغ طوله 82 كيلومترا، وجرى شق هذه المسافة بين جبال الجلالة بأيادي مصرية ويبدأ بعد نهاية طريق القطامية حتى الزعفرانة شمال البحر الأحمر.

ولفت إلى أن طريق الجلالة أحد إنجازات ثورة 30 يونيو، ومن أبرز مشروعات الدولة المصرية في تنمية البحر الأحمر، وساعد على خدمة الاستثمار السياحي وهو أقصر الطرق المؤدية من القاهرة إلى الغردقة، وجرى تنفيذه خلال عامين، ويعتبر معجزة؛ إذ تمكن رجال مصر من شق الجبل وتنفيذ الطريق.

طريق الجلالة يخدم الاستثمار السياحي

وأشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر إلى أهمية طريق الجلالة في خدمة الاستثمار السياحي بالغردقة ومدن البحر الأحمر لخدمة عدد كبير من المنشآت والمشروعات السياحية.

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وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن طريق الجلالة شريان الحياة للقادمين إلى الغردقة من محافظات القاهرة الكبرى؛ إذ نجح في إنهاء عذاب ومخاطر السفر عبر الطريق الساحلي القديم «طريق السخنة القديم» والقضاء على معدلات عالية من الحوادث بصفة يومية.

وأوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن طريق الجلالة أفضل الطرق المؤدية إلى محافظة البحر الأحمر، وجرى افتتاحه في 2018.

وأوضح أبو طالب لـ«الوطن»، أن طريق الغردقة الجديد يبلغ طوله 82 كيلومترا، َوهو موازٍ لطريق العين السخنة القديم وتبلغ سعة الطريق في الاتجاه الواحد 3 حارات مرورية، فهو يمر من أعلى هضبة الجلالة.