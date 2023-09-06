«التعليم» تعلن رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين لتغيبهم عن الدراسة

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا برقم 163 لسنة 2023، لتحديد رسوم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2023/ 2024، حال فصلهم من المدارس لتغيبهم.

رسوم إعادة قيد الطلاب المتغيبين

وحدد قرار وزير التربية والتعليم رسوما قيمته 25 جنيها لإعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه، على أن تصل الرسوم إلى 35 جنيها حال استنفاد مرات الرسوب، كما حدد غرامة قيمتها 10 جنيهات إذا انقطع الطالب عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة.

سداد الغرامة في صندوق دعم المشروعات

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن رسوم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوي العام والفني الحكومية والخاصة تسدد لصالح صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.