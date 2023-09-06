وزير الخارجية: الجامعة العربية تفاعلت بكفاءة وسرعة مع الأزمة السودانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ جامعة الدول العربية تفاعلت بالكفاءة والسرعة المطلوبة مع الأزمة السودانية التي اندلعت منذ أبريل الماضي، حيث جرى عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة في 16 أبريل 2023.

وأضاف شكري، خلال كلمته بفعاليات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي: «عقدنا اجتماعا تحضيريا يوم 1 مايو، وصدر قرارا بإنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة السودانية، وضعت إطارا لآلية العمل العربي للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق جهودها لضمان وحدة السودان وسلامته واستقلاله.