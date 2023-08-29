وزير الخارجية الأسبق: مصر تعمل على العديد من المحاور لحل الأزمة السودانية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القتال دائر في السودان منذ 5 أشهر، والخراب طال البنية التحتية وتضرر منه الشعب السوداني، وغابت كل الحلول حتى حل الحسم العسكري، مشيرا إلى أننا أمام احتمالات كثيرة حول استمرار هذا القتال لفترات أخرى، وهو ما يؤثر على الأمن القومي المصري.

فكرة الحل السياسي

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر» الذي يذاع على قناة cbc: «نحن أمام فترة صعبة، وأعتقد أن مصر كان صوتها واضحا في هذا الشأن منذ البداية، وحتى الآن لم نرَ تقدما في فكرة الحل السياسي، الذي يجب أن يكون أبعد من مجرد هدنة أو وقف إطلاق النار، وإنما وقف للحرب، وهو ما تسعى إليه مصر في الفترة الحالية».

العرابي: مصر تحرص على عدم تدخل أطراف خارجية في الأزمة السودانية

وتابع: «بالنسبة لمصر، فهناك العديد من المحاور، فمنذ بداية الأزمة مصر ترحب بالأشقاء السودانيين، وفي الوقت نفسه تعمل على الدفع بالعملية السياسية، وأكدت ضرورة عدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي، خاصة أن الصراع سوداني سوداني، وحتى الآن مصر كدولة تسير في هذه المحاور بقوة، وأعتقد أننا يمكن أن نقدم شيئا سياسيا في القريب العاجل»، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون سودانيا وليس من الخارج.