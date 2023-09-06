الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في الإسكندرية غدا

تحيي دار الأوبرا في إسكندرية، غدا الخميس، ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، في الثامنة والنصف، على مسرح سيد درويش.

ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال العبقري الراحل تستعرض مشواره الفني منها «قولوا لعين الشمس، تخونوه، على قد ما حبينا، زى العسل، بيقولو توبى، موعود، طاير يا هوا، ميتى اشوفك، العيون السود، حبيبتى من تكون، الف ليلة وليلة وميدلى بليغ من اعداد قائد الحفل المايسترو علاء عبد السلام .. اداء وائل ابو الفتوح، محمد الخولى، ايمن مصطفى، السيد وهب الله، شمس ابراهيم، دعاء رجب، ولاء طلبة ومروة حمدى».

معلومات عن بليغ حمدي

بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر عام 193، وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي «معهد الموسيقي العربية حاليا» وبدأ حياته الفنية كمغني حيث سجل 4 أغاني بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين,

اشتهر عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ «تخونوه»، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية ، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، على الحجار، هاني شاكر، محمد رشدي، سميرة سعيد ولطيفة.

توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما، تاركا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية، التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال، والابتهالات الدينية، ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندي وأشهرها مولاي.