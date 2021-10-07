في ذكرى ميلاده.. أشهر الأغنيات الوطنية التي قدمها بليغ حمدي

تزامنًا مع احتفالنا بالذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر المجيد، تأتي الذكرى الـ90 لميلاد الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي قدم إلينا ما يقرب من 15 أغنية وطنية في الفترة من حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر، ويستمتع الجمهور حتى الأن بتلك الأغنيات وألحانها.

تعاون بليغ حمدي مع عدد كبير من نجوم الفن

وفي السطور التالية ترصد الوطن أبرز الأغنيات الوطنية للموسيقار بليغ حمدي:

في عام 1967 قدم لحن أغنية «عدى النهار» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وكلمات عبد الرحمن الأبنودي، وأغنية «الفدائي» التي غناها العندليب، وكتب كلماتها الشاعر محمد حمزة.

وبعدها بعام شارك بأغنية «البندقية» لعبد الحليم حافظ، وكلمات محسن الخياط، ثم قدم عام 1970 أغنية «يا حبيبتي يا مصر» التي غنتها الفنانة شادية من كلمات الشاعر محمد حمزة.

بسم الله.. أولى أغنيات بليغ حمدي بعد نصر أكتوبر

وبعد حرب أكتوبر 1973 قدم أغنية «بسم الله، الله أكبر بسم الله» التي تعد أسرع أغنية في تأليفها وتلحينها، حيث كتب كلماتها الشاعر عبد الرحيم منصور من صيحات الجنود بعد نجاحهم في عبور القناة وتحطيم خط بارليف، وقام بليغ حمدي بتلحينها داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، وغناها مجموعة من العاملين في مبنى الإذاعة بعد أن دربهم بليغ عليها.

وفي نفس العام شارك بليغ في أكثر من أغنية وطنية أخرى، منها: أغنية «حلوة بلادي السمرا بلادي»، وأغنية «على الربابة» غناء الفنانة الجزائرية وردة، ومن كلمات عبد الرحيم منصور، وأغنية «يا حبيبتي يا مصر» للفنانة شادية وكلمات محمد حمزة، بالإضافة إلى أغنية «عاش اللي قال» للعندليب، وكلمات محمد حمزة.

كما قدم عام 1975 أغنية «قومى يا مصر»، للفنان عبد الحليم حافظ، وكلمات عبدالرحيم منصور، وفي عام 1983 قدم حمدي أغنية «ادخلوها سالمين» للفنانة شادية، كلمات إبراهيم موسى.