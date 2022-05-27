رومانسيات بليغ حمدى في حفل على مسرح الجمهورية.. الأحد المقبل

مجموعة مختارة من مؤلفات الموسيقار بليغ حمدى الرومانسية يحتضنها مسرح الجمهورية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة من مساء الأحد المقبل، 29 مايو.

ويتضمن الحفل موسيقى «جانا الهوى، سواح، حبيبتى من تكون، أنا عندى مشكلة، خلاص مسافر، ليل يا ليالي، ميتى اشوفك، بياع قناديل، طاير يا هوى، الطير المسافر، ليالينا، الحب كله»، إلى جانب بانوراما موسيقية أداء «نهاد فتحي، أحمد عصام ، ياسر سليمان ونهي حافظ».

دار الأوبرا تحتفل بالموسيقار بليغ حمدي

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي «معهد الموسيقي العربية حاليا»، وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ «تخونوه»، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، على الحجار، هاني شاكر، محمد رشدي، سميرة سعيد ولطيفة.

بليغ حمدي رحل عن دنيانا عام 1993

وتميزت ألحان بليغ حمدي بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، وتوفي في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندي وأشهرها مولاي.