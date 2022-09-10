6 أسرار عن حياة بليغ حمدي.. لا يحب الاستماع لأغانيه

تحل بعد يومين الذكرى الـ29 لوفاة الموسيقار الراحل بليغ حمدي، والذي رحل عن دنيانا في 12 سبتمبر 1993، بعد مسيرة حافلة أثرى خلالها الحياة الفنية المصرية بعدد كبير من الألحان الموسيقية الخالدة سواء أغاني عاطفية أو وطنية أو دينية.

أسرار حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدي تحدث عنها الدكتور ممدوح الجبالي أستاذ العود بمعهد الموسيقى والكاتبة منى البكري تحدثوا عن بليغ حمدي خلال لقائهم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc».

ونرصد في السطور التالية أبرز ما ذكروه عن أسرار بليغ حمدي، كما يلي:

أسرار حياة بليغ حمدي

1- نسى الذهاب لعقد قرانه على الفنانة وردة، واكتشفوا أنه في لبنان بعدما اجتمع المعازيم والمأذون عند وردة.

2- كان يستيقظ من النوم في بعض الأيام، ويسأل عن المكان الذي يتواجد فيه ليتفاجأ أنه في اليونان مثلا.

3- استيقظ من النوم ذات مرة، وفوجئ باثنين من ضباط الشرطة للقبض عليه بسبب وقوع حادثة في شقته.

4- لا يحب الاستماع إلى أغانيه وأعماله الفنية.

5- أحب المطربة وردة وتقدم للزواج منها ولكن أهلها رفضوا زواجهما، وابتعدت عنه 9 سنوات وتزوجت في الجزائر وعاش بليغ حمدي 9 سنوات من الألم والتقى بوردة مرة أخرى بالصدفة وتزوجها.

6- قدم 100 لحن للفنانة وردة.