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فيديوهات حرائق الغابات تثير الرعب في اليونان

كتب:

سارة ثروت
06:49 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
حرائق الغابات

حرائق الغابات

أرسلت السلطات اليونانية 100 من رجال الإطفاء الإضافيين، إلى شمال شرق البلاد، حيث اندلع حريق هائل مرة أخرى في يومه الثالث عشر، مما دفع السلطات إلى وضع السكان على أهبة الاستعداد لإجلاء محتمل.

أدى الحريق الذي بدأ في 19 أغسطس، وهو جزء من موسم حرائق مزدحم في اليونان، إلى تدمير مساحات شاسعة من الغابات وإحراق المنازل، ولقي 20 مهاجراً مصرعه بعد العثور على جثثهم الأسبوع الماضي في المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا.

حرائق اليونان

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية إن التعزيزات التي أرسلت يوم الخميس إلى منطقة ألكسندروبوليس وإيفروس رفعت العدد الإجمالي لرجال الإطفاء المنتشرين هناك إلى 582، تدعمهم 10 طائرات وسبع مروحيات من تسع دول أوروبية.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، على تطبيق «إكس» المعروف سابقا بتويتر، بعض مقاطع الفيديو التي تظهر تلون الماء باللون البرتقالي الذي يميل الي الاحمرار من شدة اندلاع الحرائق في اليونان، مع عدم قدرة فرق الإنقاذ على ايقافها بشكل كامل، إذ تدمر عدد كبير من الأراضي والمساحات الشاسعة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تغير المناخ وموجة الحر الطويلة التي أعقبتها رياح قوية للغاية هي المسؤولة إلى حد كبير عن الحرائق.

حرائق غابات اليونان تدمر 150 ألف هكتارا

وطالت حرائق الغابات المدمرة في اليونان خلال الصيف الجاري أكثر من 150 ألف هكتار، وتحديدا في متنزه داديا الوطني في شمال البلاد،و ذلك ما يعادل مساحة مدينة لندن، حسبما قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومرجحا أن حرائق الغابات تعود إلى أزمة المناخ التي يشهدها العالم.

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بقلم سارة ثروت